Más de 50 niños mueren por Tosferina en Loreto: Comunidades exigen declarar emergencia sanitaria

Miembros de los pueblos indígenas de Urarinas y Achuar, ubicadas en Loreto, protestaron en el frontis del Gobierno Regional para exigir que se declare emergencia sanitaria en este sector del país tras la muerte de 52 niños a causa de la tosferina.

Tedy Acho, asesor de la cuenca del Chambira, aclaró que la población no se opone a que las brigadas de vacunación ingresen a las comunidades, y por el contrario, piden su traslado vía aérea debido a que el bajo caudal del río Chambira complica el transporte fluvial.

“Hasta hace tres días (se han contabilizado) 52 niños fallecidos, algunos con asistencia y otros en los brazos de su mamá”, lamentó el dirigente en representación de los pueblos étnicos ubicados en la cuenca del río Chambira.

Asimismo, aseguró que desde hace más de seis meses vienen solicitando al sector salud realizar labores de prevención para evitar más contagios. En esa línea, cuestionó que sólo se hayan enviado a tres brigadas para más de ocho mil familias.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7