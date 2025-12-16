Más de cien extranjeros fueron expulsados del Perú por frontera con Ecuador

Más de cien ciudadanos extranjeros, entre venezolanos y colombianos, fueron expulsados del Perú por encontrarse en situación migratoria irregular.

Los intervenidos, entre hombres y mujeres, fueron trasladados en ómnibus de la Policía Nacional desde la ciudad de Lima hasta la frontera norte, en un operativo coordinado con las autoridades competentes.

La expulsión se produjo tras un megaoperativo ejecutado en diversos puntos de Lima, donde, luego de la verificación correspondiente, los extranjeros no lograron acreditar su permanencia legal en el territorio nacional, procediéndose conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, en el Puente Internacional, las autoridades policiales del Ecuador impidieron durante varias horas el ingreso de los ciudadanos expulsados debido a que deberían cruzar la frontera por el Cebaf presentando la documentación respectiva y no por el puente internacional de manera irregular.

No obstante, tras las coordinaciones respectivas, finalmente se permitió su paso para que continúen su tránsito hasta Colombia y Venezuela, donde sería su destino final.

