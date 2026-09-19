“Nininis” en Perú: más de 1.1 millones de jóvenes no estudian, trabajan ni buscan empleo I VIDEO

Según cálculos del Instituto Peruano de Economía, 1 millón 169 mil 620 jóvenes se encuentran fuera de los estudios y del mercado laboral. A este grupo se le conoce como “nininis”.

En el Perú, 1 millón 169 mil 620 jóvenes no estudian, no trabajan y tampoco buscan empleo, según cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE) correspondientes al 2025.

A este grupo se le conoce como “nininis”, un término utilizado para identificar a jóvenes que se encuentran fuera tanto del sistema educativo como del mercado laboral. En este caso, además, se trata de personas que no están realizando una búsqueda activa de empleo.

Las cifras del IPE muestran que, hasta 2025, había 273 mil 700 jóvenes desempleados. Mientras tanto, más de 3 millones 700 mil solo trabajaban, alrededor de 930 mil trabajaban y estudiaban, y más de 2 millones 377 mil solo estudiaban.

Uno de los aspectos que diferencia al Perú de otros países de la región es la proporción de jóvenes inactivos dentro del grupo de “ninis”. Según datos de la OCDE, en América Latina y el Caribe, menos del 70 % de los jóvenes que no estudian ni trabajan se encuentra inactivo, es decir, no busca empleo. En el Perú, esta proporción supera el 80%.

A esta situación se suma el nivel de informalidad laboral entre los jóvenes. De acuerdo con el INEI, entre julio de 2025 y junio de 2026, el 84 % de los trabajadores de entre 14 y 24 años tenía un empleo informal.

Las condiciones del mercado laboral y las expectativas de las nuevas generaciones forman parte del análisis sobre las razones que pueden explicar la desconexión de algunos jóvenes de los estudios y el empleo.

Además, según proyecciones de CEPLAN, la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan continuaría aumentando hacia 2030.

¿Qué hay detrás de estas cifras y cómo impacta esta situación en los jóvenes y en la economía del país? El Área de Adaptación de Latina Noticias analiza este fenómeno en el siguiente informe.

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