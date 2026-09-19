Papa León XIV recuerda sus años en Perú en una carta enviada a los obispos de Latinoamérica

El papa León XIV envió una carta a los obispos de Latinoamérica y el Caribe con motivo del tercer centenario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado regional. En el documento, emitido tras la petición del Episcopado peruano, el Pontífice recordó su labor pastoral en el Perú y llamó a los prelados a seguir el ejemplo del santo misionero.

En su mensaje, el Santo Padre evocó con gratitud su permanencia en territorio peruano, donde ejerció el ministerio episcopal durante varios años. Afirmó que dicha vivencia le permitió comprender el significado de ser pastor y lo acercó a la figura de santo Toribio, quien llegó desde lejos a una tierra que hizo suya mediante la caridad pastoral.

Respecto al santo arzobispo español, quien arribó a Lima en 1581, el papa remarcó que se adentró en una realidad de pueblos y culturas que apenas conocía. Destacó sus visitas pastorales, el anuncio del Evangelio en lenguas locales y su cercanía con las comunidades, señalando que existen realidades diocesanas que difícilmente llegan a un escritorio.

Asimismo, instó a los obispos a acudir personalmente al encuentro de la población. Explicó que santo Toribio defendió a los indígenas, corrigió abusos y se mantuvo junto a los pobres y sufrientes, demostrando que la protección del rebaño puede tener un costo para el propio pastor.

LLAMADO A LA UNIDAD

El Pontífice enfatizó que santo Toribio sirvió a una Iglesia inmensa y plural, esforzándose por mantenerla unida en Cristo a pesar de la diversidad. Agregó que la predicación del santo resulta creíble porque dejó que el Evangelio modelara su vida, por lo que pidió a las autoridades eclesiásticas no relegar la oración frente a las tareas pastorales.

Finalmente, León XIV sostuvo que la geografía espiritual de la Iglesia en América Latina está marcada por pastores que unieron el altar con la vida. Indicó que la figura de santo Toribio forma parte de una constelación de obispos venerados como santos y beatos a lo largo de los siglos en distintas regiones del continente.

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