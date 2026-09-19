Francis Allison propone eliminar la ATU, formalizar colectiveros y reforzar la seguridad ciudadana

El candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Francis Allison, expuso sus principales propuestas de campaña durante una extensa entrevista en el podcast ‘Habla Candidato’ de Latina Noticias. En ella planteó una estrategia centrada en seguridad ciudadana, transporte público y reducción de la desigualdad. El exalcalde de Magdalena del Mar sostuvo que busca llevar a toda la capital el modelo de gestión que, según afirma, ha dado resultados en su distrito.

Uno de los ejes centrales de su propuesta es la lucha contra la delincuencia. Allison planteó implementar un sistema de recompensas para quienes proporcionen información que permita capturar criminales, además de fortalecer el trabajo conjunto con la Policía Nacional mediante equipamiento tecnológico, videovigilancia, iluminación de zonas críticas y medidas para combatir mercados vinculados a bienes robados.

En materia de transporte, el candidato cuestionó el rol de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y propuso eliminar la entidad para devolver las competencias a la Municipalidad de Lima. También defendió la formalización de los colectiveros, argumentando que miles de ciudadanos recurren a este servicio debido a las deficiencias del transporte público formal. Según explicó, la regularización debería realizarse bajo criterios técnicos y requisitos específicos para garantizar la seguridad de los usuarios.

Allison también puso énfasis en las brechas sociales que persisten en la capital. Su plan contempla programas de titulación de predios, construcción de escaleras y muros de contención en zonas altas, mejoras en infraestructura comunitaria y una mayor articulación con Sedapal para ampliar el acceso a servicios básicos. Asimismo, propuso extender iniciativas como academias preuniversitarias gratuitas y el fortalecimiento de colegios públicos.

Durante la conversación, el candidato cuestionó la gestión del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Si bien señaló que obras como la Vía Expresa Sur deben concluirse, criticó la ejecución de proyectos sin estudios técnicos completos, la falta de coordinación institucional y lo que considera un estilo de gobierno confrontacional. También calificó como una “reelección encubierta” la postulación del entorno político vinculado a la actual administración municipal.

La entrevista también abordó aspectos personales de Allison, quien relató cómo la muerte de su madre cuando tenía tres meses de nacido y la relación con su padre marcaron su vida. El candidato afirmó que esas experiencias fortalecieron su compromiso con la familia, la empatía y el servicio público. Con más de dos décadas de experiencia municipal, aseguró que su principal objetivo es convertir a Lima en una ciudad más segura, ordenada y con mayores oportunidades para los sectores que históricamente han permanecido excluidos.

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