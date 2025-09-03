Cuatro personas fueron ejecutadas en las pampas de Nuevo Cañete

Cuatro personas fueron acribilladas en la Asociación CETEC, en las pampas de Con Con, en Nuevo Cañete. Un conocido dirigente está entre las víctimas mortales. El hecho ocurrió mientras las principales autoridades se reunían en el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Cañete.

Este espeluznante asesinato múltiple se registró a la altura del Km. 161 de la carretera Panamericana Sur, en el sector conocido como CETEC, cerca al mediodía de este miércoles 3 de septiembre. En el lugar, la Policía identificó a las víctimas como Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, José Luis Gutiérrez Herrera, Juan Choque Palomino y Manuel Yauri.

La brutal escena fue acordonada por la Policía de la Depincri – Cañete. Los sicarios habrían logrado interceptar la camioneta de placa APE-843 y, aunque uno intentó huir, fue alcanzado por las balas, mientras los otros tres fueron ultimados a un lado del vehículo. Según primeros indicios, todo se trataría de un ajuste de cuentas por presunto tráfico de tierras.

