Matan a dos personas en ataque a balazos en Huaura: otros dos quedaron heridos

Dos sicarios desataron una feroz balacera contra un vehículo en donde se desplazaban cuatro ocupantes, dos mujeres y dos varones, en la urbanización el Milagro, distrito de Huaura, en la región Lima.

Según testigos, una moto lineal los persiguió hasta el cruce con la calle Coronel Portillo y desató el ataque. En total quedaron regados 17 casquillos de bala sobre la pista. El conductor del auto negro y su acompañante en la parte delantera resultaron prácticamente ilesos del ataque. Mientras que los que iban detrás fueron alcanzados por los proyectiles.

Tras la balacera, el chofer trasladó a los heridos hasta el hospital de Huacho. En el nosocomio se confirmó el deceso de dos personas: Angie Jimena Herbozo Vásquez y Jheyson Damián Justiniano Solís, alias ‘Chucky’, ambos de 19 años de edad.

Los heridos, Andrey Tamaní Huaya y Jean Justiniano Vara, también ambos de 19 años, terminaron con heridas producto de roces de proyectil. En tanto, una quinta persona, que se desplazaba por esa zona, fue alcanzado por un proyectil. Ella fue identificada como Dayra Silva Calderón.

La Fiscalía dispuso el levantamiento de dos cadáveres que yacían en el interior del vehículo donde fueron atacados. No se descarta que el ataque tenga que ver con otros similares ocurridos en el distrito de Huaura.

Las estadísticas señalan que alrededor de 80 personas han sido asesinadas en lo que va del año en la provincia de Huaura, siendo una de las ciudades con mayor tasa de criminalidad en el denominado ‘norte chico’.

