Midis coordina protección social de más de 62 mil usuarios de programas sociales ante impacto de El Niño

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, coordinó con la gobernadora regional de Madre de Dios, Lisett Revollar, las acciones de preparación y respuesta de los programas sociales para la protección de más de 62,000 usuarios en la región ante el impacto del Fenómeno El Niño. El objetivo principal es asegurar que los servicios sociales continúen operativos ante eventuales emergencias.

“El compromiso del gobierno es implementar la protección social adaptativa; estamos listos en el territorio para cuidar la vida de los peruanos que más lo necesitan. Por eso es fundamental la articulación del Midis con los gobernadores regionales y autoridades locales, que son un brazo ejecutor en el territorio para asegurar que la ayuda llegue con transparencia, oportunidad y a quienes realmente lo necesitan”, manifestó la titular del Midis.

Durante la reunión realizada en la sede del Gobierno Regional de Madre de Dios, la titular del Midis informó sobre las medidas de prevención que viene implementando el sector como la evaluación de riesgos, medidas de contingencia y alternativas de atención, como reubicaciones temporales, a fin de evitar interrupciones en los servicios sociales ante eventuales daños en la infraestructura o situaciones de emergencia.

La ministra también se reunió con el equipo territorial del Midis para presentar el plan “Protección en Acción”, orientado a fortalecer la respuesta del sector frente a emergencias ocasionadas por el Fenómeno El Niño. En este espacio se revisaron las acciones preventivas de los programas sociales y se identificaron posibles debilidades logísticas y administrativas que requieren atención para garantizar la continuidad de los servicios en el territorio.

Luego, Canales Martínez visitó el Centro Infantil de Atención Integral “UNAMAD” de Cuna Más ubicado en la provincia de Tambopata, donde verificó el cuidado que reciben los niños para asegurar el desarrollo infantil temprano.

Como parte de su agenda de supervisión, la ministra verificó además el servicio de alimentación escolar que brinda el Midis, a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en la institución educativa primaria Augusto Bouroncle Acuña, en el distrito de Tambopata. Al culminar su jornada de trabajo en la región, la ministra visitó a la usuaria de Pensión 65, Cipriana Chirinos, quien ha desarrollado el emprendimiento familiar de elaboración de pasta y licor de cacao, lo cual le permite generar ingresos para su hogar.

Protección social adaptativa en la región Lima y Lambayeque

Con el objetivo de fortalecer la protección social adaptativa y garantizar la continuidad de los servicios sociales frente a los posibles impactos del Fenómeno El Niño y otras emergencias en la región Lima, el viceministro de Prestaciones Sociales del Midis, Alejandro Afuso, verificó las condiciones de infraestructura y equipamiento del servicio alimentario escolar en la Institución Educativa N.° 20392 Juan Pascual Pringles, en Chancay; y el cuidado que se brinda a niños en el Centro Infantil de Atención Integral “Semillitas del Mañana” y del servicio de acompañamiento a familias del programa Cuna Más en Huaral.

Por su parte, el viceministro de Políticas y Evaluación Social del Midis, Carlos Salazar, llegó a Lambayeque donde se reunió con un representante del gobierno regional y el equipo territorial del Midis para dar cuenta de la ejecución del operativo “Protección en Acción” y los avances que se vienen realizando respecto a esta iniciativa que permitirá fortalecer los servicios sociales frente a emergencias en la región norteña.

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