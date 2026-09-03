Poder Judicial confirma fallo a favor de Indecopi frente a demanda de amparo de Cosco Shipping

La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura ratificó la sentencia de la Resolución N° 10, del 19 de junio del 2026, declarando infundada la demanda de amparo presentada por Cosco Shipping contra Indecopi.

De esta manera, el Poder Judicial valida la constitucionalidad de las medidas técnico-administrativas emitidas por la Dirección de Libre Competencia del organismo regulador.

Con esta decisión en segunda instancia, el Estado peruano obtiene un resultado definitivo en el ámbito judicial frente a la empresa operadora del Megapuerto de Chancay. La resolución desestima el recurso con el que Cosco Shipping pretendía anular el informe técnico de Indecopi referente a la regulación de precios.

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