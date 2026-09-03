Congreso cuestiona reducción del presupuesto para combatir la inseguridad

El proyecto de Presupuesto Público para 2027 abrió un nuevo debate en el Congreso. Aunque el Gobierno ha colocado la lucha contra la inseguridad entre sus principales prioridades, algunos parlamentarios cuestionan que la propuesta contemple una reducción de recursos para Orden Público y Seguridad.

El proyecto del Gobierno, sustentado este jueves 3, por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asciende a más de S/266 mil millones, un incremento de 3,5 % respecto al Presupuesto Institucional de Apertura de 2026; sin embargo, de este número, el Ejecutivo solo prevé destinar S/ 15.400 millones al orden público y la seguridad.

Cabe precisar, que luego esta propuesta debe ser analizada por la comisión de Presupuesto del Congreso, para finalmente ser sometido a debate y una eventual aprobación o desaprobación por parte del pleno.

CUESTIONAMIENTOS DESDE EL PARLAMENTO

Esta reducción generó cuestionamientos durante el debate parlamentario. Desde el Partido del Buen Gobierno se advirtió que existen inconsistencias entre lo que plantea el Ejecutivo y la distribución de los recursos, además de una rigidez presupuestaria que limitaría la capacidad de responder a las distintas contingencias que puedan presentarse.

“Lo que se prometía era una bolsa flexible que permitiera destinarla de manera correcta para las distintas contingencias que se vayan presentando y hay una rigidez presupuestaria”, sostuvo el diputado Figalo.

En esa línea, desde Juntos por el Perú, la diputada Jennifer Paredes, pidió que se restituyan S/.430 millones para seguridad ciudadana.

“Porque un presupuesto no puede medirse por cuanto dinero anuncia el Gobierno, debe medirse por cuanto de ese dinero llega efectivamente a la gente … ¿Con qué explicación podemos regresar a nuestras regiones después de aprobar una recaudación de recursos para la seguridad, precisamente cuando la delincuencia está golpeando con mayor violencia al país?”, acotó.

Desde Fuerza Popular, en cambio, defendieron la propuesta y señalaron que no solo debe evaluarse cuánto dinero recibe un sector, sino cómo se utiliza y qué resultados genera.

“En el tema de seguridad hay un presupuesto para más policías, hay un presupuesto para mejorar los patrulleros, para inteligencia y muchas veces porque muchas veces las cosas no solo se mejoran con presupuesto sino con decisión política. Se mejora dándole nuestro respaldo a nuestra policía nacional y a nuestros militares”, agregó la diputada Cecilia Chacón.

El Ejecutivo sostiene que el presupuesto busca priorizar seguridad, salud, educación y transporte, pero también plantea que el gasto público sea evaluado por sus resultados e impacto en la ciudadanía. Ahora, el proyecto deberá continuar su trámite en el Congreso, donde el debate estará centrado en sí la distribución propuesta permitirá responder de manera efectiva a la creciente inseguridad.

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