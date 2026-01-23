Migraciones interviene a 60 músicos bolivianos que ingresaron irregularmente a Perú

Un operativo inopinado realizado por las autoridades permitió la intervención y detención de 60 músicos de la banda “Sensacional Arkángeles”, de nacionalidad boliviana, quienes tenían como destino la ciudad del Cusco para cumplir un contrato.

La información fue confirmada por Hugo Cavero Aybar, jefe de Migraciones de Puno, quien precisó que el grupo fue seguido desde la frontera de Desaguadero tras detectarse su ingreso irregular al país. Detalló que los extranjeros no realizaron control migratorio, no contaban con contratos de trabajo ni autorización para ejercer actividades artísticas en el Perú.

Entre los intervenidos se identificó a seis menores, quienes recibirán un tratamiento especial conforme a ley. Actualmente, los músicos permanecen retenidos en el complejo policial Santa Rosa de la ciudad de Puno y en las próximas horas según las autoridades serían expulsados del Perú.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7