Migraciones: pasaportes podrán tramitarse sin citas virtuales previas desde el 1 de junio

Migraciones anunció que desde el lunes 1 de junio se podrá hacer el trámite de pasaportes sin necesidad de citas previas. La atención al público en general será por orden de llegada, y ya no a través de un registro previo de manera virtual como se venía realizando.

A través su cuenta oficial de X, Migraciones precisó que hasta el sábado 30 de mayo se desarrollará la Fase Final de Implementación: ‘Pasaporte sin cita virtual’, a nivel nacional.

27, 2026

ADIÓS A LA CITA VIRTUAL

El Superintendente Nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, en entrevista con Latina Noticias, explicó que la implementación de la nueva forma de atención por orden de llegada responde a que detectaron mafias que, con engaños, cobraban altas sumas de dinero a usuarios para reservarles una cita. Alvarado Gómez enfatizó que no existe la figura de intermediarios para obtener el pasaporte.

Detalló que para la atención por orden de llegada en sus diversas oficinas, el usuario solo tendrá que llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y que tendrá la opción de hacer el pado al momento de que llegue su turno, a través de billeteras electrónicas.

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