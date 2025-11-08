Minedu transfiere más de S/154 millones a regiones para reconocer el mérito de más de 26 mil docentes

El Ministerio de Educación (Minedu) autorizó la transferencia de más de S/154 millones a los Gobiernos regionales para financiar las bonificaciones económicas destinadas a 26 000 docentes y 24 condecorados con las Palmas Magisteriales 2024.

La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 244-2025-EF, garantiza el cumplimiento de los incentivos que premian el esfuerzo, el mérito y la trayectoria de los maestros que ingresaron en el tercio superior a la Carrera Pública Magisterial durante los concursos de nombramiento de 2022 y 2024.

Entre las regiones con mayor número de docentes beneficiados destacan La Libertad (2610), Cajamarca (2244), Piura (2237), Puno (1786) y Cusco (1717). Los recursos permitirán cubrir la primera y segunda armada del incentivo por ingreso en el tercio superior a la CPM, fortaleciendo el reconocimiento al desempeño docente en todo el país.

Asimismo, parte del presupuesto se destinará al pago de las bonificaciones para los 24 docentes condecorados con las Palmas Magisteriales 2024, en las categorías de Educador, Maestro y Amauta, por su destacada labor y aporte a la educación peruana.

En el caso de los beneficiarios de Lima Metropolitana, el pago se efectuará mediante una Resolución de Secretaría General actualmente en trámite. El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, destacó que esta transferencia refleja el compromiso del sector con la revalorización docente.

“Nuestro propósito es reconocer el esfuerzo y la dedicación de miles de maestros que han demostrado excelencia en su desempeño. Ellos son un ejemplo para el país y un pilar fundamental para el fortalecimiento de la educación pública”, señaló.

Con esta acción, el Minedu reafirma su compromiso con la revalorización del magisterio nacional, destacando la labor de los docentes que, con su mérito y trayectoria, inspiran a nuevas generaciones y contribuyen al desarrollo de una educación de calidad en todo el Perú.