Minem detiene la venta de GNV a taxis y vehículos privados por fuga en Camisea

Luego de que la Transportadora de Gas del Perú (TGP) controle la fuga de gas con llamarada en el kilómetro 43 en el distrito de Megantoni, ciudad del Cusco, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró estado de emergencia del hidrocarburo hasta el 14 de marzo, que excluye la venta a los vehículos menores y taxis del material esencial.

Según la Resolución Directoral N° 020-2026-MINEM/DGH del Viceministerio de Hidrocarburos, se establece un racionamiento para la venta de gas natural, que da mayor prioridad a los consumidores residenciales, comerciales y al transporte público que utiliza GNV.

Sin embargo, esta medida excluye la venta a los transportes de carga y vehículos livianos, como taxis, coasters y mototaxis, lo que conductores ya alarmaron a Latina Noticias un posible desabastecimiento del gas natural en la capital.

Cálidda pide que ciudadanos usen moderadamente el gas

Por otro lado, la empresa Cálidda exhortó a la ciudadanía que es beneficiaria de sus servicios a utilizar de manera “responsable y moderada” el uso del gas natural, “a fin de contribuir a la estabilidad del sistema de distribución mientras TGP culmina los trabajos correspondientes”.

Sobre los clientes grandes -como estaciones de GNV, consumidores industriales o empresas generadoras-, la distribuidora ha indicado que se vienen abordando coordinaciones y comunicaciones que gestionan la problemática que prioriza la seguridad del sistema y continuidad del suministro.

