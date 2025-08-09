Mininter anuncia acciones para hallar a censista desaparecida en La Libertad

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio del Interior emitió un comunicado con relación a la desaparición de la censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez (31) en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad.

“El Ministerio del Interior, a través del Comando Institucional de la PNP, dispuso el despliegue inmediato de personal policial especializado para dar con la ubicación de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez”, se lee. Además, precisó que se vienen trabajando con drones como parte del patrullaje aéreo y recordó que, desde una primera instancia, emitió una nota de alerta que se envió a nivel nacional para difundir información de la joven de 31 años para su hallazgo.

Es importante mencionar que este 9 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, tras conocer el caso, activó de inmediato sus protocolos internos de respuesta y coordinó con diversas instituciones para apoyar la búsqueda.

Además, el INEI precisó que la desaparición de Aydaluz no se produjo durante el cumplimiento de labores censales, puesto que la indumentaria oficial del Censo fue hallada en su casa al momento de la denuncia.

