Ministerio de Cultura modifica reglas para ingresar a Machu Picchu

El Ministerio de Cultura modificó el reglamento de uso sostenible y visita turística para la conservación de la Llaqta o Ciudad Inka de Machupicchu. La resolución establece nuevas disposiciones para la adquisición, validación y uso de los boletos de ingreso, así como los documentos que deberán presentar los visitantes.

De acuerdo con la norma, el boleto deberá ser adquirido exclusivamente de manera directa y personal por el visitante o por agencias de viajes y turismo registradas ante la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco. La compra podrá realizarse mediante la plataforma de gestión de visitas a los Centros Culturales – TuBoleto o de forma presencial en las oficinas autorizadas de la DDC Cusco.

El pago deberá efectuarse de manera íntegra y simultánea, consignando el nombre completo y número de documento de identidad del visitante. Para la compra y el ingreso, será obligatorio presentar el documento correspondiente en original: DNI, pasaporte vigente, carné de extranjería, cédula diplomática o DNI para ciudadanos de la CAN y el MERCOSUR.

En caso de pérdida, robo o asalto de estos documentos, se permitirá presentar la denuncia policial correspondiente. El boleto será emitido de forma nominal y correlativa, sujeto al aforo máximo disponible para cada circuito, ruta y horario.

La resolución también prohíbe la emisión y comercialización de boletos mediante medios distintos a las plataformas oficiales autorizadas por el Ministerio de Cultura. El boleto será válido únicamente para la fecha, hora, circuito y titular consignados.

No se permitirá cambiar la fecha ni modificar el nombre del titular. De manera excepcional, solo podrá corregirse una vez el número de pasaporte cuando exista un error material evidente. En conversación con Latina Noticias, el presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, Carlos Gonzales, se mostró a favor de los cambios anunciados, ya que el método previo para la venta de entradas evitaba que se concretaran la compra de varios boletos llegando incluso a solo vender 500 entradas a la Llaqta por día.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El boleto que no sea utilizado en la fecha y hora indicadas perderá su validez de manera definitiva y no podrá ser reprogramado ni reembolsado. La DDC Cusco solo contempla devoluciones ante situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas que impidan el acceso físico o la llegada de los visitantes a la Llaqta.

Para ingresar, los visitantes deberán contar con el boleto y un documento oficial de identidad. Asimismo, se recomienda que estén acompañados por un guía de turismo para contribuir a la conservación del Patrimonio Cultural y al ordenamiento de la visita.

Los estudiantes extranjeros hasta el nivel de pregrado deberán presentar carné o constancia original vigente, además de pasaporte o la visa correspondiente. En el caso de estudiantes peruanos, deberán presentar su carné vigente emitido por la SUNEDU o el Ministerio de Educación.

Los ciudadanos cusqueños y residentes en el departamento de Cusco que se acojan a programas de turismo social podrán ingresar gratuitamente, conforme al convenio anual entre la DDC Cusco y GERCETUR Cusco. Para acceder al beneficio deberán registrarse previamente en la página web oficial y cumplir con la capacidad de admisión establecida para cada día.

La norma dispone que la plataforma TuBoleto sea implementada o adecuada en un plazo máximo de diez días calendario desde el día siguiente de la publicación de la resolución. Culminada esta etapa, las nuevas disposiciones tendrán un periodo de marcha blanca de 30 días calendario.

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