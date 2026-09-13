Luis Dyer: transformación digital del Minsa culminará a fin de año y primera etapa costará S/ 40 millones

El ministro de Salud, Luis Dyer, aseguró que la transformación digital del Minsa estará culminada a fines de este año y que la primera etapa costará 40 millones de soles, la cual constará en la adquisición de software y hardware, como computadoras.

De acuerdo con el titular de la cartera, el piloto se viene aplicando a cuatro hospitales y para diciembre se espera ampliar la cobertura del programa. De esta manera, se espera transferir medicamentos y pacientes de un nosocomio a otro. “No tienen ni siqueira interconexción entre farmacias” o entre el mismo hospital”, dijo en diálogo con Punto Final.

La segunda propuesta, sostiene, se basa en construir infraestructura preventiva, es decir, enfocarse en mejorar la atención primaria. En ese sentido, asegura que “ya no voy a hacer elefantes blancos”.

OTROS PROBLEMAS DEL SISTEMA

Dyer informó que también se ha encontrado duplicidad de funciones en algunas regiones del país por falta de tecnología básica y que han encontrado trabas para contratar profesionales desde el sector privado, debido a que se exige una amplia experiencia en el Estado en las convocatorias. “Es como si hubieran puesto candados para que se reciclen dentro de los ministerios”, indicó.

En cuanto a los problemas que podría traer la llegada del fenómeno El Niño, como un aumento en los casos de dengue, afirmó que junto al sector privado se están instalando hospitales de campaña de emergencia.

Por otro lado, comentó que de las 75 obras paralizadas que hay en el sector, su cartera solo controla cinco, las cuales se están destrabando. Las demás, explica, están a cargo de gobiernos regionales y organismos como el Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

NEGOCIOS PARALELOS DE MEDICINAS

Sobre la denuncia de pacientes oncológicas por falta de medicamentos en el Hospital Nacional Sergio Bernales, Dyer aseguró que mañana lunes 14 de septiembre tomarán “cartas en el asunto”.

Asegura que hay mafias dentro de los nosocomios que se estarían aprovechando de la falta de un sistema para tener negocios paralelos. “No hay fiscalización electronica, que es algo tan sencillo”, argumentó.

VIDEO RECOMENDADO