Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 13 de septiembre | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 13 de setiembre de 2026.

MASACRE EN TRUJILLO: LA RUTA DE LA CAMIONETA

Nuestros reporteros obtuvieron nuevas imágenes del recorrido de la camioneta blanca, antes y después del múltiple crimen y secuestro de Jenss Lara en Trujillo, La Libertad. Las imágenes revelan la participación de más personas y muestran los lugares que han servido de guarida a los delincuentes. Además, el área de Criminalística de la Policía identificó a solo uno de los detenidos en el momento en que se ejecutó el crimen. Es, precisamente, quien permanece en la escena y luego huye. Todo esto ocurre en medio del enfrentamiento entre la Policía y la Fiscalía en La Libertad. Diecisiete días antes de la masacre, 4 fiscales de esa región elaboraron un informe en el que alertaban al Ministerio Público sobre las dificultades para enfrentar al crimen organizado. Entre ellas, señalaron que la Policía no realizaba diligencias por falta de personal y logística. La Unidad de Investigación de Latina Noticias tuvo acceso a este documento.

¿QUIÉN BUSCA A LOS FEMINICIDAS?

Aunque las muertes vinculadas a extorsiones han concentrado la atención de los peruanos en los últimos meses, hay otras víctimas que siguen esperando justicia. En el 2025, 133 mujeres fueron asesinadas, pero sus agresores continúan libres. Algunos aparecen en la lista de recompensas del Ministerio del Interior, pero ¿quién realmente los busca? Los casos de feminicidios más sonados muestran las distintas caras de esta impunidad: un padre que busca por su cuenta al feminicida de su hija, además de un suboficial PNP y su padre que siguen en libertad a pesar de ser investigados por feminicidio desde hace 6 años. El patrón en estos casos el mismo: órdenes de captura que llegan tarde, plazos que vencen, condenas que se caen y fronteras que se cruzan sin control.

DE APORTANTES A TRABAJADORES DEL CONGRESO

La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que algunos parlamentarios han contratado en sus despachos a personas que previamente aportaron miles de soles o especies a sus campañas para llegar al Congreso. El equipo de investigación cruzó información oficial de la ONPE sobre los aportes electorales con las planillas del Parlamento y encontró diez casos de senadores y diputados de distintas bancadas. Los congresistas consultados sostienen que no existe intercambio de favores ni delito, y aseguran que sus trabajadores cumplen con los requisitos establecidos por el Congreso. Pero el exoficial mayor del Parlamento, César Delgado Guembes, advierte que cumplir con los requisitos formales no necesariamente garantiza que estas personas cuenten con la experiencia y los conocimientos suficientes para desempeñar una función parlamentaria.

¿QUÉ PISA CON LA EDUCACIÓN?

Los resultados de la última prueba PISA vuelven a encender las alarmas sobre la educación en el Perú. Porque detrás de las cifras de PISA hay miles de niños y adolescentes cuyo futuro depende de lo que hoy están aprendiendo. Aunque la caída del rendimiento educativo es global, preocupa que 7 de cada 10 estudiantes peruanos de 15 años no alcancen el nivel mínimo de competencia en Matemática y que nuestros alumnos tengan serias dificultades para comprender aquello que leen. Los investigadores educativos señalan que el retroceso está relacionado a otros factores: la pandemia y el uso indiscriminado de los dispositivos móviles. Pero hay otros problemas que se suman, sobre todo en nuestro país. Punto Final visitó un colegio en Lima, donde los alumnos pierden clases porque sus aulas están a punto de derrumbarse y otro en las alturas de Arequipa, donde la ausencia de profesores significa, una vez más perder días de aprendizaje.

HOSPITALES EN CRISIS: ¿DÓNDE ESTÁN LAS MEDICINAS?

El miércoles, el Ministerio de Salud, que tiene a su cargo la administración de los hospitales de Lima, fue declarado en reorganización por un periodo de 90 días. El propio gobierno calificó la situación de calamitosa. Jorge Dett estuvo en el Hospital Sergio Bernales, en Comas, Lima Norte y encontró una realidad que se repite en otros establecimientos de salud: medicamentos que deberían ser entregados gratuitamente a los pacientes figuran en los registros, pero no aparecen en las farmacias del hospital. Familias se ven obligadas a buscarlos y comprarlos por su cuenta, mientras, en un almacén del mismo centro de Salud, decenas de cajas de medicamentos vencidos permanecen acumuladas. Además, accedió a una denuncia interna que advierte sobre fármacos que no están siendo entregados a los pacientes y revela un caso especialmente grave: el de un medicamento oncológico valorizado en más de 20 mil soles, cuyo stock físico habría desaparecido.

JUSTICIA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En los últimos días, los riesgos de la inteligencia artificial (IA) han vuelto al centro del debate, luego de que uno de los investigadores de Anthropic renunciara y advirtiera que, hacia el final de la década, la humanidad podría incluso desaparecer. Mientras estas advertencias generan preocupación, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana y su uso se normaliza en cada vez más actividades. Los tribunales del Perú no son ajenos a esta transformación. Jueces y asistentes judiciales recurren a estas herramientas para buscar jurisprudencia, resumir expedientes, transcribir audiencia e incluso apoyar la elaboración de resoluciones. Pero, Punto Final descubrió que, aunque el Poder Judicial apuesta por la IA como herramienta para acelerar procesos, todavía no cuenta con una política de uso ético. No se ha reglamentado. Tampoco existe transparencia sobre cuándo y cómo interviene la IA interviene en los casos penales y tributarios.

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