¿Justicia con IA?: el Poder Judicial ya usa la inteligencia artificial, pero enfrenta riesgos por transparencia y control

Punto Final identificó que distintos funcionarios del Poder Judicial utilizan la inteligencia artificial para terminar sus trabajos. Herramientas como Curia y Amauta Pro ya apoyan a los jueces en la búsqueda de jurisprudencia, análisis de expedientes, transcripción de audiencias y elaboración de documentos, mientras expertos advierten sobre riesgos de transparencia, protección de datos y nulo control normativo.

La inteligencia artificial ya forma parte de distintas actividades dentro de las cortes del país. Su uso abarca desde tareas de apoyo, como resumir expedientes o encontrar jurisprudencia, hasta la generación de textos judiciales. Sin embargo, el avance tecnológico ocurre mientras todavía existen cuestionamientos sobre las reglas que deberían regular su utilización.

Uno de los principales desarrollos del Poder Judicial es Curia, una herramienta creada en 2025 por un equipo de la institución. Según explicó el juez supremo Ulises Yaya Zumaeta, permite analizar expedientes, realizar búsquedas de jurisprudencia y comparar un caso con otros similares. Su versión básica está disponible en las 35 cortes superiores del país y registra casi 9.000 usuarios vigentes y cerca de 98.000 interacciones, según información proporcionada por el oficial de Gobierno de Datos del Poder Judicial, Yordy Palacios.

Curia y Amauta Pro: las inteligencias artificiales que apoyan en las cortes

Curia funciona sobre un repositorio propio del Poder Judicial, de acuerdo con Yaya, quien señaló que la herramienta no realiza sus búsquedas directamente en Google o en la nube. Aunque actualmente es utilizada principalmente como buscador inteligente, el juez supremo reconoció que también tiene capacidad para generar textos complejos, incluidas resoluciones y sentencias. La posición del Poder Judicial es que la parte resolutiva debe permanecer siempre bajo responsabilidad del magistrado.

En la Corte Superior de Lima Norte, los jueces utilizan otra herramienta llamada Amauta Pro, que utiliza inteligencia artificial para apoyar la elaboración de medidas de protección para mujeres víctimas de violencia. Según indica la corte, el sistema puede contribuir a producir estas resoluciones en alrededor de 40 segundos.

Sin embargo, una investigación de Hiperderecho identificó una reducción en las medidas de protección otorgadas desde que se utiliza la herramienta. La investigadora Lucía Pacheco aclaró que esto constituye una anomalía, pero que no permite afirmar que la reducción haya sido causada por Amauta Pro.

“Hemos identificado una anomalía. No podemos afirmar que porque se usa Amauta Pro se esté dejando de otorgar medidas de protección, pero es una desviación respecto de los años anteriores que se mantenían estables”, señala Pacheco.

La propia Corte Superior de Lima Norte respondió a una consulta de Hiperderecho que no podía precisar cuántos expedientes habían recibido apoyo de la herramienta. Para Pacheco, esta falta de información plantea un problema de transparencia sobre el uso de inteligencia artificial en decisiones que pueden afectar directamente a las víctimas.

Sin reglas ni registros: el peligro de usar la IA en la justicia

En la Corte Superior del Callao, la inteligencia artificial también llegó a los procesos penales. A fines de 2025 se oficializaron 22 fórmulas o prompts para apoyar a los magistrados en tareas como la transcripción de audiencias y la elaboración de actas. Su presidente, Miguel Castañeda Moya, enfatizó que la IA no sentencia, sino que busca ayudar al juez a emitir sus decisiones de manera más rápida y ordenada.

“Cada audiencia en materia penal requiere un acta, y no la habían estado realizando. Se ha elaborado un panel de prompts que permite la transcripción inmediata de la audiencia a texto y, con un prompt, la generación de un acta para su firma. No es que la inteligencia artificial va a sentenciar, sino que va a ayudarnos a que el juez pueda emitir, de manera más rápida y ordenada, una decisión judicial”, explicó Castañeda, quien también indicó que no necesariamente queda registro de estos usos.

No obstante, el uso de herramientas externas también plantea interrogantes sobre la protección de información. El abogado especializado en tecnología Erick Iriarte advirtió que subir expedientes con datos personales a plataformas de inteligencia artificial transfronterizas puede generar obligaciones en materia de protección de datos y riesgos de ciberseguridad.

“Tenían las entidades públicas que crear su política de uso ético de la IA, incluyendo el Poder Judicial. De lo que hemos podido encontrar, solo el 2.5% de las entidades que debían hacerlo lo han publicado”, advirtió el abogado Iriarte.

El problema también alcanza a la regulación institucional. El informe señala que el reglamento de la ley peruana de inteligencia artificial estableció un plazo de un año para que las entidades públicas cuenten con una política de uso ético de estas herramientas. Ese plazo venció el 10 de septiembre, pero el Poder Judicial todavía no había publicado una política de este tipo, según el informe.

Los riesgos no son solamente teóricos. El informe recuerda el caso ocurrido en 2023 en Nueva York, donde un abogado presentó precedentes judiciales falsos generados por ChatGPT y terminó sancionado. En Perú, una sala de Arequipa también llamó la atención en julio de 2025 a un abogado por presentar una apelación redactada con inteligencia artificial sin el debido control humano, según la resolución citada en el reportaje.

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