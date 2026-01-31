Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Perú

Minsa activa alerta sanitaria de sarampión y polio en todo el país por alta transmisión

Perú
Minsa activa alerta sanitaria de sarampión y polio en todo el país por alta transmisión
asosa@latina.pe
asosa@latina.pe
Compartir

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica por el alto riesgo de transmisión de sarampión y polio en toda la población del país, con el fin de activar la vigilancia sanitaria a través de campañas de vacunación y prevención de enfermedades.

Las autoridades de salud señalan que el sarampión es una enfermedad altamente infecciosa y contagiosa, y que afectan principalmente a los niños y niñas con síntomas como fiebre alta, ojos enrojecidos, tos, secreción nasal y manchas en la piel. Mientras que el polio es una enfermedad contagiosa e incapacitante (paraliza) que afecta a menores de 5 años con síntomas como fiebre leve, dificultad para pararse o caminar, falta de apetito, malestar general, dolor de garganta, estómago y muscular, vómitos y su principal característica, que es la rigidez del cuello y la espalda.

En alerta ante alta transmisión viral de polio y sarampión

La medida de emergencia se activó a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), que busca activar los equipos de vigilancia y respuesta rápida ante brotes detectados, gatantizar la notificación inmediata de caso, como también impulsar las vacunaciones contra ambas enfermedades.

Esta alerta va dirigida a todos los centros de salud de las direcciones y gerencias regionales, al igual que las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima, Norte, Centro, Sur y Este, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y el sector privado.

El Minsa hace un llamado a las familias para que acudan a los centros de salud más cercanos con sus menores hijos e iniciar el proceso de vacunación gratuito para todos los ciudadanos.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo