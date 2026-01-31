Minsa activa alerta sanitaria de sarampión y polio en todo el país por alta transmisión

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica por el alto riesgo de transmisión de sarampión y polio en toda la población del país, con el fin de activar la vigilancia sanitaria a través de campañas de vacunación y prevención de enfermedades.

Las autoridades de salud señalan que el sarampión es una enfermedad altamente infecciosa y contagiosa, y que afectan principalmente a los niños y niñas con síntomas como fiebre alta, ojos enrojecidos, tos, secreción nasal y manchas en la piel. Mientras que el polio es una enfermedad contagiosa e incapacitante (paraliza) que afecta a menores de 5 años con síntomas como fiebre leve, dificultad para pararse o caminar, falta de apetito, malestar general, dolor de garganta, estómago y muscular, vómitos y su principal característica, que es la rigidez del cuello y la espalda.

En alerta ante alta transmisión viral de polio y sarampión

La medida de emergencia se activó a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), que busca activar los equipos de vigilancia y respuesta rápida ante brotes detectados, gatantizar la notificación inmediata de caso, como también impulsar las vacunaciones contra ambas enfermedades.

Esta alerta va dirigida a todos los centros de salud de las direcciones y gerencias regionales, al igual que las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima, Norte, Centro, Sur y Este, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y el sector privado.

El Minsa hace un llamado a las familias para que acudan a los centros de salud más cercanos con sus menores hijos e iniciar el proceso de vacunación gratuito para todos los ciudadanos.

