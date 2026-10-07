Minsa declara alerta amarilla en hospitales por visita del Papa León XIV y fenómeno El Niño

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró en alerta amarilla los establecimientos de salud a nivel nacional por los efectos que tendrá en el país el Fenómeno El Niño, desde este miércoles 7 de octubre, hatsa el 30 de junio del 2027. También se aplicó la misma medida para las regiones de Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Ucayali y el Callao, desde el 1 hasta el 23 de noviembre de este año, por la visita del Papa León XIV.

Mediante la Resolución Ministerial Nº 921-2026/MINSA, publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, también se dio por finalizada la alerta amarilla por lluvias intensas declara mediante un dispositivo legal anteior.

FENÓMENO EL NIÑO EN EL PERÚ

La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) sostiene que los eventos relacionados con el fenómeno El Niño han generado registros de superávit de lluvias, y que según las entidades técnico científicas, como la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el Perú afronta un riesgo extraordinario, caracterizado por intensas lluvias y sequías, lo cual afectará la operatividad de hospitales y otros establecimientos. En ese sentido, “se hace necesario implementar intervenciones de preparación que sean necesarias, debido a los riesgos de daño producto de estos eventos”.

Este martes 6 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó facultades legislativas solicitadas por el Gobierno para enfrentar los efectos que podría traer este evento climático. La propuesta fue apoyada por 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.

El dictamen, aprobado por mayoría el pasado 1 de octubre en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, contiene 20 ítems. El texto fue sustentado ante el Pleno de Diputados por Giannina Avendaño Vilca, presidenta de la Comisión de Constitución.

VISITA DEL PAPA GENERARÍA AGLOMERACIONES

La Resolución Ministerial recuerda que la Conferencia Episcopal Peruana confirmó que el Papa León XIV visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Cajamarca, entre el 11 y el 17 de noviembre de este año.

En ese sentido, se explica que el masivo desplazamiento de un gran número de personas en un tiempo corto, así como la aglomeración de las mismas, podría ocasionar eventos adversos. Por ello, las dependencias de salud efectuarán acciones de preparación para ejecutar tareas específicas de autoprotección y auxilio.

La DIGERD indica que esta medida no implica la suspensión o postergación de atenciones programas en estos centros de salud, por lo que los servicios asistenciales mantendrán su funcionamiento ordinario.

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