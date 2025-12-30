Minsa reporta 36 heridos tras choque de trenes en Cusco: Dos con traumatismo craneoencefálico severo
El Ministerio de Salud emitió un comunicado para brindar el último reporte de daños personales que dejó el choque frontal de trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail en el sector de Pampacahua, en la vía a Machu Picchu, región Cusco.
El pronunciamiento señala que hasta el momento 36 personas que resultaron heridas fueron atendidas en hospitales públicos y clínicas privadas, en su mayoría con traumatismos múltiples y contusiones producto del fuerte impacto.
Del total de heridos, nueve han sido dados de alta y 25 aún reciben atención médica en varias clínicas cercanas y el centro de salud de Ollantaytambo. Además, dos de las personas internadas presentan Traumatismo Encéfalo Craneano Severo y reciben atención especializada.
Finalmente, el Minsa aseguró que se dispuso la movilización de 21 ambulancias públicas y privadas para trasladar a los afectados que dejó la colisión de las locomotoras.
