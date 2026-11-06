Mircea Cărtărescu, el escritor rumano elogiado por Mario Vargas Llosa que visita el Perú

El escritor rumano Mircea Cărtărescu se encuentra en territorio peruano para formar parte del Hay Festival Arequipa, evento cultural programado del 5 al 8 de noviembre en la Ciudad Blanca. El reconocido autor de obras como “Solenoide” y “El ruletista” conversó con Latina Noticias sobre su trayectoria literaria y su perspectiva acerca de la literatura contemporánea.

Durante la entrevista, el vate se refirió a los vínculos entre Rumania y América Latina, destacando que comparte con esta región una psicología, costumbres y sensibilidades afines. Asimismo, reflexionó sobre la evolución de la literatura realista hacia la fantasía y la posmodernidad, señalando que este último género le otorga la libertad de explorar su vida interior y sus sueños.

Consultado sobre la novela “La guerra del fin del mundo”, el escritor afirmó que es su novela favorita del Nobel peruano y que la obra de Mario Vargas Llosa posee un carácter profético y apocalíptico que retrata la violencia humana visible en conflictos actuales como los de Ucrania o Irán. Respecto a la función de la literatura, sostuvo que esta busca despertar lo mejor del ser humano a través de una experiencia compartida entre el autor y el lector.

RECHAZO A LA IA

El autor también abordó su visión sobre la poesía, a la que considera la cúspide del conocimiento humano y la gracia equiparable a las ecuaciones científicas. Entre sus poetas peruanos y latinoamericanos preferidos mencionó a César Vallejo, Pablo Neruda y Rodolfo Hinostroza, a quien descubrió mediante antologías juveniles en su idioma natal.

En cuanto al uso de la tecnología, Cărtărescu rechazó categóricamente el empleo de la inteligencia artificial en la creación o documentación literaria, calificándola como un mecanismo que se alimenta de la mente colectiva. Sobre las constantes interrogantes en torno al Premio Nobel de Literatura, indicó que considerarse digno de galardones de esa magnitud constituye un honor, aunque enfatizó que su mayor satisfacción proviene del aprecio genuino de sus lectores.

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