Mujer de 60 años en estado grave tras ser atropellada por una combi en Huancayo

Una mujer de aproximadamente 60 años resultó gravemente herida luego de ser atropellada por una combi de la empresa Justo Juez cuando cruzaba por la avenida Jacinto Ibarra en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín. El lamentable accidente quedó registrado por las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona.

Las imágenes muestran cómo la adulta mayor cruza la vía de manera intempestiva siendo arrollada por la unidad. Tras el impacto, el conductor auxilió de inmediato a la víctima y la trasladó a una clínica particular donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con diagnóstico reservado.

La Policía Nacional informó que el conductor se encuentra detenido mientras continúan las diligencias correspondientes. No obstante, se destacó que su rápida reacción permitió que la mujer sea trasladada con vida. Familiares de la paciente solicitaron apoyo económico para cubrir los gastos médicos a través del Yape: 986 613 374, a nombre de Rosmery.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7