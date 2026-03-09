Operativos contra la minería ilegal en Madre de Dios: decomisan bienes valorizados en S/13.5 millones

Durante la última semana de marzo, la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú ejecutaron diversos operativos contra la minería ilegal en la provincia de Tambopata, en Madre de Dios, donde decomisaron maquinaria y otros bienes ilícitos valorizados en aproximadamente S/13.5 millones.

Las intervenciones se realizaron de forma simultánea en distintos sectores. En la zona de Balta, las autoridades destruyeron cuatro campamentos rústicos donde encontraron cuatro balsas, 210 cilindros de metal, bombas de succión, tres motores sumergidos y 65 bidones con 18 galones de diésel cada uno.

Asimismo, en el sector Correntada se intervinieron 15 campamentos rústicos, además de incautarse seis motores, un bote, 500 galones de petróleo, 225 cilindros de metal, tres generadores eléctricos y cinco tracas mecánicas.

En tanto, en el distrito de Inambari se realizaron cinco intervenciones en los sectores Isla Códova, Base Palmeras Mazuko, Santa Rita Baja, Nuevo Mundo y Alto Malinowsi. En estos lugares se hallaron 27 campamentos rústicos, 40 motores, 3 mil galones de combustible, 48 tracas hidráulicas y 29 mecánicas.

CUATRO SUJETOS FUERON INTERVENIDOS

En el sector Base Palmeras, agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron a cuatro sujetos que se desplazaban en dos vehículos transportando 230 galones de combustible. Los detenidos serán investigados por el presunto delito de tráfico ilícito de insumos químicos.

Las acciones fueron lideradas por la Policía con el apoyo de la Dirección de Operaciones Especiales, el Ejército del Perú y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

