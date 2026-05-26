Paciente requiere con urgencia donantes de sangre B positivo para ser operado en Chimbote
Un paciente internado en el Hospital Regional Guzmán Barrón de Chimbote necesita con urgencia donantes de sangre B positivo para ser operado.
Se requiere dos unidades de sangre previo a la cirugía. Los interesados en apoyar contactarse con José Luis Blas Domínguez a número de teléfono 944813341.
LA IMPORTANCIA DE LOS TIPOS DE SANGRE
Conocer los tipos de sangre marcó un antes y un después en la historia. Debido a las variaciones de las moléculas en los glóbulos rojos existen diferentes tipos de sangre. Además de los tipos A, B. AB y O, también está el factor Rh positivo o negativo. De esta manera se conocieron los tipos de sangre A +, A-, B+, B-, AB+, AB O+ y O-.
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