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Paciente requiere con urgencia donantes de sangre B positivo para ser operado en Chimbote

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Paciente requiere con urgencia donantes de sangre B positivo para ser operado en Chimbote
Kathy Ortega
Kathy Ortega
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Un paciente internado en el Hospital Regional Guzmán Barrón de Chimbote necesita con urgencia donantes de sangre B positivo para ser operado.

Se requiere dos unidades de sangre previo a la cirugía. Los interesados en apoyar contactarse con José Luis Blas Domínguez a número de teléfono 944813341.

 

LA IMPORTANCIA DE LOS TIPOS DE SANGRE

Conocer los tipos de sangre marcó un antes y un después en la historia. Debido a las variaciones de las moléculas en los glóbulos rojos existen diferentes tipos de sangre. Además de los tipos A, B. AB y O, también está el factor Rh positivo o negativo. De esta manera se conocieron los tipos de sangre A +, A-, B+, B-, AB+, AB O+ y O-.

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