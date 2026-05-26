Paciente requiere con urgencia donantes de sangre B positivo para ser operado en Chimbote

Un paciente internado en el Hospital Regional Guzmán Barrón de Chimbote necesita con urgencia donantes de sangre B positivo para ser operado.

Se requiere dos unidades de sangre previo a la cirugía. Los interesados en apoyar contactarse con José Luis Blas Domínguez a número de teléfono 944813341.

LA IMPORTANCIA DE LOS TIPOS DE SANGRE

Conocer los tipos de sangre marcó un antes y un después en la historia. Debido a las variaciones de las moléculas en los glóbulos rojos existen diferentes tipos de sangre. Además de los tipos A, B. AB y O, también está el factor Rh positivo o negativo. De esta manera se conocieron los tipos de sangre A +, A-, B+, B-, AB+, AB O+ y O-.

Al ser esto tan específico para cada persona es indispensable que al realizarse una intervención médica como una transfusión sanguínea, se concrete con el tipo de sangre compatible. De no ser así, el sistema inmunológico reconoce a los antígenos nuevos como amenaza, lo cual puede conllevar a problemas médicos, como el fallo renal, e inclusive la muerte.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7