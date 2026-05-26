“Felices porque ahora Perú disfrutará de Me Caigo De Risa”: Faisy envía mensaje por próximo estreno en Latina

En la conferencia de prensa de Me Caigo De Risa Perú, Faisy, el histórico conductor de la versión mexicana del programa, envió un mensaje especial para el elenco peruano encabezado por José Peláez que se alista para el estreno este 1 de junio a las 9:00 p.m., a través de Latina.

Durante la presentación oficial del nuevo espacio familiar de Latina, Peláez contó que el formato mantiene una cercana comunicación tanto con el equipo de México como con el de Francia, país donde nació originalmente el programa. Fue entonces cuando en pantalla apareció Faisy para dedicar unas palabras llenas de buena energía al elenco nacional.

El conductor mexicano destacó los 12 años de permanencia del formato en México y alentó a los participantes peruanos a soltarse completamente frente a cámaras. “Dejen el roche y diviértanse”, fue parte del mensaje que arrancó risas y aplausos entre los asistentes.

Además, deseó el mayor de los éxitos para esta nueva adaptación peruana que promete humor, improvisación y juegos para toda la familia.

Los 12 participantes que forman parte de esta temporada son César Ritter, Rodrigo Sánchez Patiño, Renzo Schuller, Lita Pezo, Korina Rivadeneira, Luciana Arispe, Manuel Gold, Emilram Cossío, Alicia Mercado, Angie Arizaga, Eduardo Romay y Julio Díaz.