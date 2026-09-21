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Papa León en el Perú: estos días estará en Cusco, Chiclayo, Pucallpa y Cajamarca

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Papa León en el Perú: estos días estará en Cusco, Chiclayo, Pucallpa y Cajamarca
Lidia Castro
Lidia Castro
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El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. Llegará a ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El Vaticano ya dio a conocer cuál será el itinerario. Conozca AQUÍ con quiénes se reunirá y qué lugares visitará.

A través de sus redes sociales, la Conferencia Episcopal Peruana y la cuenta oficial de León XIV en Perú compartieron la agenda del santo padre. Su viaje apostólico inicia el miércoles 11 de noviembre, tras su paso por Argentina. Llegará a la Base Aérea del Callao y luego de dirigirá a Palacio de Gobierno, en donde tendrá una ceremonia de bienvenida.

El miércoles 11 y jueves 12 estará en Lima; el viernes 13 en Chiclayo y Pimentel; el sábado 14 en Santa Cruz de Succhabamba, Zaña y nuevamente Chiclayo; y el domingo 15 en Cusco, Pucallpa y ese mismo día retornará a Lima. El lunes 16 cerrará su viaje apostólico con actividades en Lima, de donde partirá a Roma.

MIÉRCOLES 11 – LIMA

18:15 | Ceremonia oficial de bienvenida

18:45 | Visita al presidente de la República

19:45 | Reunión con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional

JUEVES 12 – LIMA

9:30 | Encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima

10:20 | León XIV presidirá la Celebración de la Hora Media junto a obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos sinodales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista

11:30 | Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral

18:00 | Vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima

20:00 | Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica

VIERNES 13 – CHICLAYO – PIMENTEL

10:30 | Santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, Lambayeque

12:40 | Visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero

16:30 | Reunión con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz

17:45 | Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

19:00 | Cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo

SÁBADO 14 – SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA

8.00 | Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo

11.00 | Santa Misa en la explanada Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca

17.30 | Encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

DOMINGO 15 – CUSCO-PUCALLPA

10:30 | Encuentro con fieles y representantes de la Piedad Popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman

11:45 | Rezo del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

15:00 | Reunión con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao

16: 45 | Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali

LUNES 16 – LIMA

8:30 | Visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados

10:30 | Misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas en Surco

13.15 | Ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao.

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