Encuentro con obispos y universitarios: así será el itinerario del papa León XIV en Chiclayo

El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa son las ciudades en donde tendrá diversas actividades. En ese sentido, el Monseñor Edinson Farfán Córdova, O.S.A., obispo de Chiclayo, anunció cuál será el itinerario del sumo pontífice, precisando lugares y con quiénes se encontrará.

A través de un video en la cuenta oficial de Instagram de la Diócesis de Chiclayo, el Mons. Farfán detalla cada una de las actividades del papa durante su visita prevista para el 13 y 14 de noviembre. Iniciará con una misa multitudinaria en Las Pampas de Pimentel, área que espera recibir a más de 1 millón de personas.

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En su agenda también se contempla una reunión con jóvenes universitarios en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, en donde fue su Gran Canciller antes de ser elegido Sumo Pontífice.

¿CUÁLES SERÁN LAS ACTIVIDADES DEL PAPA LEÓN XIV EN CHICLAYO?

De acuerdo a lo anunciado este lunes 7 de septiembre por el obispo de Chiclayo, Monseñor Edinson Farfán Córdova, O.S.A., el santo padre seguirá el siguiente itinerario.

13 de noviembre

En la mañana: Misa multitudinaria en Las Pampas de Pimentel (1 millón de personas)

En la tarde:

. 4 pm Reunión en Santuario Nuestra Señora de la Paz con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, consejos pastorales y parroquiales. Y con Equipos Sinodales Diocesanos de la región del norte.

. 6 pm Encuentro con universitarios y autoridades universitarias en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, en donde fue Gran Canciller.

14 de noviembre

. 8 am Visitará la Catedral de Chiclayo para conocer los trabajos realizados como el Altar de mármol con las reliquias de San Agustín, Santo Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres.

Se abrirán las puertas para que salude a la Diócesis de Chiclayo y coronará a la Madre Virgen Inmaculada, patrona de la ciudad y de la Diócesis de Chiclayo. Dará su bendición.

. 10:30 am En helicóptero llegará a la ciudad de Santa Cruz. Misa en la Parroquia Inmaculada de Santa Cruz.

. 4 pm Regresará a Chiclayo y se trasladará a Zaña para celebrar el Jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo.

El Monseñor Farfán señaló que tras visitar Zaña, el papa León XIV regresará al aeropuerto y continuará con su viaje por el país.

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