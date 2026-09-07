Premio Nobel 2026: estas son las fechas y horarios en que se dará a conocer a los ganadores

La Fundación Nobel dio a conocer el calendario oficial para anunciar a los ganadores de los Premios Nobel 2026. Los seis anuncios se realizarán entre el lunes 5 y el lunes 12 de octubre y serán transmitidos en vivo mediante la página oficial de la fundación y sus redes sociales.

El primer reconocimiento en anunciarse será el de Fisiología o Medicina, el lunes 5 de octubre a las 4:30 a. m., hora peruana. Posteriormente, se conocerán los ganadores de Física, Química, Literatura, Paz y Economía, en fechas y horarios establecidos por la organización.

El Premio Nobel de Física será anunciado el martes 6 de octubre a las 4:45 a. m., mientras que el de Química se dará a conocer el miércoles 7 de octubre, también a las 4:45 a. m., hora peruana.

En el caso de Fisiología o Medicina, la selección de los laureados está a cargo de la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, integrada por 50 miembros. La distinción reconoce descubrimientos de gran importancia para las ciencias de la vida o la medicina, especialmente aquellos que hayan cambiado paradigmas científicos y representen un gran beneficio para la humanidad.

ESPERADOS ANUNCIOS

El Premio Nobel de Literatura será anunciado el jueves 8 de octubre a las 6:00 a. m. La selección corresponde a la Academia Sueca, conformada por 18 miembros, mientras que su Comité Nobel de Literatura evalúa las nominaciones y presenta sus recomendaciones.

Las candidaturas al Nobel de Literatura pueden ser presentadas por personas calificadas que hayan recibido una invitación del comité correspondiente. También pueden hacerlo otras personas habilitadas para nominar, aunque no hayan recibido una invitación, pero ninguna persona puede postularse a sí misma.

La información sobre las nominaciones permanece restringida durante 50 años, según los estatutos de la Fundación Nobel. Esta disposición comprende a los nominados y nominadores, además de las investigaciones y opiniones relacionadas con la entrega de los premios.

El Nobel de la Paz será anunciado el viernes 9 de octubre a las 4:00 a. m., hora peruana. En tanto, el último anuncio del calendario será el Premio Nobel de Economía, programado para el lunes 12 de octubre a las 4:45 a. m.

La selección de los ganadores de Física y Química está a cargo de la Real Academia Sueca de Ciencias. En Química, el Comité Nobel correspondiente examina las nominaciones y selecciona a los candidatos finales antes de la decisión.

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