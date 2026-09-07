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ERM 2026: estos son los hitos y fechas clave que restan de cara al 4 de octubre

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ERM 2026: estos son los hitos y fechas clave que restan de cara al 4 de octubre
mcandia@latina.pe
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A menos de un mes para la jornada electoral del domingo 4 de octubre, fecha en la que se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026, ya casi todos los hitos del cronograma electoral se han cumplido, pero todavía hay eventos y fechas importantes por realizarse. 

Para el 4 de septiembre se resolvieron las apelaciones (a las tachas y exclusiones), por lo que para el 5 de septiembre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró inscritas las candidaturas definitivas.

De acuerdo al cronograma, solo queda un plazo de exclusión y es por la situación jurídica del candidato, la cuál vence el  3 de octubre. Siento este el último hito importante por cumplir previo al proceso electoral.

Asimismo, a fines de julio, se realizó un sorteo público donde se eligió a 817 mil ciudadanos que ejercerán el rol de miembros de mesa durante la jornada del 4 de octubre. 

¿QUÉ AUTORIDADES SE ELEGIRÁN EL 4 DE OCTUBRE?

Se elegirán 13 148 autoridades subnacionales: 25 gobernadores, 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 1724 regidores provinciales y 9118 regidores distritales.

¿QUÉ FALTA PARA EL 4 DE OCTUBRE?

Como parte del calendario electoral, se tiene previsto dos capacitaciones presenciales para miembros de mesa a realizarse los domingos 20 y 27 de septiembre. Ahí aprenderán las tareas de instalación de la mesa de sufragio, llenado de actas y conteo de votos.

Por otro lado, serán 25 debates de candidatos a realizar en cada localidad, ya que en cada región son organizaciones diferentes, así lo explicaron desde el JNE. Con el objetivo de fomentar una participación ciudadana responsable e informada, ya el órgano electoral anunció la fechas de los debates por regiones: 

– 8 de setiembre / Junín

– 9 de setiembre / Ica, Moquegua, Cusco

– 9 y 10 de setiembre / Piura

– 10 de setiembre / Tumbes, Huancavelica, San Martín

– 11 de setiembre / Apurímac, La Libertad, Tacna

– 14 de setiembre / Áncash, Ayacucho, Arequipa

– 15 de setiembre / Loreto

– 15 y 16 de setiembre / Lambayeque y Madre de Dios

– 16 de setiembre / Callao, Ucayali

– 17 de setiembre / Huánuco

– 17 y 18 de setiembre / Lima Provincias

– 18 de setiembre / Cajamarca, Pasco, Puno 

– 19 de setiembre / Amazonas

– 21 y 22 de setiembre / Lima Metropolitana

Finalmente, ya con la mayor parte del cronograma electoral cumplido, el JNE exhortó a los ciudadanos a respetar los plazos establecidos para garantizar un proceso electoral ordenado y transparente.

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