Papeletas en oferta: buses con hasta S/46.000 soles en multas serán beneficiados con el descuento del 90%

Luego de una reunión de emergencia con varios gremios del transporte público, el gobierno de Keiko Fujimori, a través del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, redujo en 90% el valor de determinadas papeletas de tránsito y transporte mediante un decreto supremo como parte de un acuerdo.

Esta medida, que tendrá una vigencia de entre 90 y 180 días, busca revisar el sistema de sanciones y establecer posteriormente multas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Punto Final recorrió las calles de Lima para conocer la opinión de los conductores y también las deudas que cuentan las unidades que manejan.

Cuatro cifras a solo tres: los miles de soles en papeletas serán reducidos

En el recorrido, Punto Final encontró opiniones divididas. Algunos transportistas consideraron que las multas habían alcanzado montos imposibles de asumir para trabajadores que dependen de sus vehículos. Otros conductores, en cambio, cuestionaron que quienes acumularon infracciones durante años puedan beneficiarse ahora con una reducción tan significativa.

Uno de los casos registrados fue el de una unidad que acumulaba más de S/46 mil en papeletas según la consulta realizada al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En otro recorrido nocturno por Lima, el equipo encontró vehículos con deudas superiores a los S/15 mil y S/20 mil.

La medida también generó cuestionamientos entre especialistas y autoridades. El coronel PNP en retiro Franklin Barreto sostuvo que discutir la proporcionalidad de las multas no debería desvincularse de la seguridad vial. Según explicó, en el Perú se registran miles de fallecidos y heridos por accidentes de tránsito y la imprudencia del conductor constituye una de las principales causas.

El presidente de la Comisión de Transportes, Luis Quispe Candia, cuestionó que la reducción pueda terminar favoreciendo a infractores recurrentes. Sin embargo, señaló que sí considera necesario evaluar el valor de las sanciones. Según recordó, los conductores que pagan oportunamente ya contaban con un mecanismo de descuento considerable.

Gremios de transporte respaldan la reducción

Los gremios de transporte, en cambio, respaldaron la decisión del Ejecutivo. Héctor Vargas, dirigente transportista, sostuvo que no buscan dejar de ser sancionados, sino que las multas guarden proporción con la infracción cometida. A su juicio, dentro de la medida pueden terminar beneficiándose algunos malos conductores, pero consideró que la norma debe aplicarse para todos.

El empresario transportista Julio Rau Rau también celebró el decreto y aseguró que la reducción de las papeletas había sido una de las propuestas que presentó a Keiko Fujimori durante la campaña presidencial. Según relató, sus empresas acumulan una deuda superior a S/1,7 millones en multas y cuestionó la forma en que algunas de estas fueron notificadas.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Arturo Ruiz, director de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte, explicó que los periodos de 90 y 180 días permitirán al Gobierno trabajar en una nueva escala de sanciones que considere criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

MIRA LA EDICIÓN DE PUNTO FINAL DEL 30 DE AGOSTO DE 2026