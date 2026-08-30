Restaurantes y laboratorios ocupan espacios en los hospitales Loayza y Cayetano Heredia sin dejar ingresos

Los hospitales Arzobispo Loayza y Cayetano Heredia, adscritos al Ministerio de Salud (Minsa), cedieron espacios dentro de sus instalaciones a restaurantes, cafeterías, quioscos, fotocopiadoras y laboratorios privados, pese a que ambos establecimientos enfrentan problemas de capacidad para atender a sus pacientes. Aunque estos negocios operan en terrenos del Estado, no generarían ingresos económicos para los nosocomios, que continúan asumiendo los gastos de agua y electricidad.

A pesar de que estos negocios funcionan en terrenos del Estado, no generarían ingresos económicos para los nosocomios, que continúan asumiendo gastos de agua y electricidad. La presión por recuperar estos ambientes se da mientras ambos hospitales afrontran problemas de hacinamiento y una creciente demanda de pacientes.

MÁS DE 3.000 METROS CUADRADOS SUBARRENDADOS

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, emitido en julio de este año, identificó lo siguiente en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza:

De los 72.000 metros cuadrados que tiene el hospital, más de 3.000 metros cuadrados son subarrendados a terceros por sindicatos y otras asociaciones.

Estos subarriendos generarían ingresos de casi S/900.000, los cuales no llegan a la administración del nosocomio.

De 23 establecimientos identificados, 19 no cuentan con convenio o contrato.

Entre los espacios detectados está el laboratorio San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), subarrendado a un laboratorio privado por más de S/20.000 mensuales, sin que el hospital reciba pago alguno por el uso de sus servicios básicos.

SEIS RESTAURANTES SIN CONTRATOS EN EL CAYETANO HEREDIA

En el Hospital Nacional Cayetano Heredia, la Contraloría identificó seis restaurantes que operaban en espacios cedidos por sindicatos sin generar renta para el establecimiento. Su director, Manuel Díaz de los Santos, afirmó que la administración viene entregando la documentación solicitada al Ministerio Público, que ha iniciado una investigación preliminar del caso. Díaz reconoció los problemas de capacidad del hospital y señaló que, si las investigaciones determinan responsabilidades, se tomarán las acciones correspondientes.

ACCIONES LEGALES EN MARCHA

Elizabeth Vargas, jefa de asesoría jurídica del Arzobispo Loayza, indicó que la administración busca recuperar los espacios y que se han enviado cartas notariales para solicitar el desalojo. Agregó que esperan una decisión de la Corte Suprema que permita iniciar la recuperación de algunos establecimientos.

Por su parte, la Contraloría planteó la presunta responsabilidad penal de 12 altos funcionarios de este hospital, entre ellos el actual director, Eduardo Yong Motta, por su presunta inacción ante esta problemática..

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