Ariel Bracamonte, ahora Ariel Fefer, regresa al Perú para reabrir el caso del asesinato de su madre

Ariel Fefer volvió a poner en agenda uno de los casos policiales más recordados del país. A casi 20 años del asesinato de Myriam Fefer, ocurrido en agosto de 2006 en su vivienda de San Isidro, el hijo de la empresaria anunció el lanzamiento de un podcast con el que busca descubrir quién ordenó el crimen.

Durante una entrevista en Arriba Mi Gente, Ariel explicó que hoy enfrenta el caso con otra perspectiva. Aseguró que dejó atrás el odio, pero mantiene intacta la necesidad de conocer la verdad sobre el asesinato de su madre.

El podcast, titulado “¿Quién mató a mi madre? El caso Fefer”, reconstruirá el expediente desde el inicio, incluirá entrevistas con personas vinculadas a la investigación y buscará contrastar las distintas versiones que surgieron durante el proceso judicial.

Aunque el sicario Alejandro Trujillo Ospina fue condenado por el crimen, Ariel sostiene que aún falta identificar a la persona que habría planificado el asesinato. Entre las preguntas que espera resolver figuran quién permitió el ingreso del asesino a la vivienda y quién retiró al perro de la habitación antes del ataque.

Además, reafirmó que no comparte la decisión judicial que absolvió a su hermana Eva Bracamonte y a Liliana Castro Manarelli por falta de pruebas, aunque precisó que su objetivo es investigar nuevamente los hechos y presentar toda la información disponible.

Ariel también señaló que espera entrevistar al autor material del crimen para obtener respuestas que, asegura, aún permanecen pendientes y que podrían ayudar a esclarecer definitivamente uno de los casos más impactantes de la historia criminal peruana.

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