Aumento del caudal de ríos genera alerta en Ica, Cañete y otras provincias

En alerta. Los ríos en diversas regiones generan preocupación en la población ante un elevado incremento en su caudal que podría ocasionar un desborde. Las intensas lluvias de la zona altoandina del Perú ya comienzan a tener efectos en la costa.

Los afluentes alcanzan niveles críticos, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y reportes del Servicio Nacional de Metereología e Hidrología (Senamhi). Estas alertas hidrológicas ya activadas presentan un grave riesgo para los centros poblados que se encuentran en las riberas de los ríos.

En el caso de Ica, durante la madrugada del 17 de febrero se registraron 330,29 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Letrayoc, en el caudal del río Pisco, lo cual lo ubica dentro del umbral rojo y en alerta máxima ante un inminente desborde. Entre las zonas que podrían resultar afectadas se encuentran Chunchanga, Parihuana Bajo, Huaya Chica y Casa Blanca.

Este escenario se repite en el río Ica, el que registró un caudal de 169,04 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Los Molinos. Si bien se encuentra todavía en el umbral naranja, es decir, un peligro de posible desborde, si las precipitaciones continúan con intensidad en la sierra peruana este panorama podría agravarse. Entre los sectores que corren riesgo se encuentran Chavalina, Los Cerrillos, Callejón Romero, El Cerrillo, Cordero Alto y Los Romanes.

OTRAS REGIONES

En Arequipa, el río Majes alcanzó alcanzó 346,89 metros cúbicos por segundo en la estación Huatiapa. Si bien está aún dentro del umbral naranja, las autoridades advierten de un posible riesgo en las zonas de Cuculintay, La Collpa, Quiscay, Ongoro, Cosos, Aplao, Huancarqui, El Rescate, Corire, lugares dedicados a la agricultura en el valle.

En cuanto a Lima, el río Cañete se encuentra en una situación similar. Esta madrugada alcanzó 189,14 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Socsi, ubicándose en el umbral naranja. Los centros poblados de Santa Sofía, Pinta, El Monte y Socsi podrían resultar damnificados.

En el caso de La Libertad, el río Chicama reportó el lunes un caudal de 250,36 metros cúbicos por segundo en la estación Salinar, con posibles zonas de afectación entre las que figuran: Guabalito, Colon, Jahuay, Jaguey, La Botella, Shimba, Pampas de Jaguey, Salimar, Pampa Hermosa y Sausal.

