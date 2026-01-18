Perú expresa condolencias a Chile por las víctimas de los incendios en Biobío y Ñuble

A través de un comunicado, el Gobierno del Perú expresó sus condolencias a Chile por las víctimas mortales que dejaron los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble, en el sur del país.

“El Perú expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de la República de Chile por la lamentable pérdida de vidas humanas ocurrida en las regiones del Biobío y Ñuble, y hace llegar su solidaridad a las familias de las víctimas ante esta emergencia”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

📄Comunicado Oficial 002-26: El Perú expresa condolencias a Chile por incendios forestales en regiones de Biobío y Ñuble. 👉https://t.co/jKFAcCLLGP pic.twitter.com/HCxCa5xaTa — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 18, 2026

Asimismo, informó que el Consulado General del Perú en Santiago se mantiene en alerta y realizando un estrecho seguimiento a la emergencia, atento a cualquier asistencia que puedan requerir los connacionales. Hasta el momento, se confirmó que no se han reportado peruanos afectados.

MÁS DE 15 PERSONAS FALLECIDAS EN INCENDIOS

El ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, señaló este domingo que los incendios forestales que continúan activos en las regiones de Ñuble y Biobío han dejado, hasta el momento, 16 personas fallecidas.

Los siniestros, que se iniciaron el sábado, han obligado a la evacuación de unas 30.000 personas. Entre los sectores más golpeados se encuentra la comuna de Penco, en la región del Biobío.

Ante la gravedad de la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó el Estado de Catástrofe en las zonas afectadas y anunció que se trasladará al lugar para evaluar personalmente la situación y fortalecer las medidas adoptadas, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

