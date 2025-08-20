Piura: detienen a exfuncionarios y contratistas por corrupción en hospital de Huarmaca
En un megaoperativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró la detención de ocho personas, entre ellas exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura y representantes de empresas contratistas, investigados por presuntos delitos de corrupción en el marco del caso denominado “Los sanitarios de la corrupción”.
El operativo incluyó 20 allanamientos simultáneos en las ciudades de Piura, Chiclayo, Lima, Iquitos y Cerro de Pasco, liderados por el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo de la fiscal Fyorella Montero.
DETENIDOS EN PIURA
- Saúl Labán Zurita, exgerente de Infraestructura
- Jim Henry Merino Merino, exabogado de la Oficina de Obras
- Wilmer Vise Ruiz, exgerente de Infraestructura
- Rodolfo Jiménez Vilcherrez, exdirector de Obras
- Miriam Elizabeth Acuña Tenorio, gerente general de CONSAC, empresa supervisora
DETENIDOS EN OTRAS REGIONES
- Fernando Arturo Elías Zuloeta, residente de obra (Chiclayo)
- Diego Jhonatan Quispe Centurión, jefe supervisor (Chiclayo)
- Moisés Benjamín Salazar Quiroz, residente de obra (Pasco).
LA INVESTIGACIÓN
Los detenidos son investigados por presuntas irregularidades en la licitación pública del Consorcio Hospital Piura para la construcción del Centro de Salud de Huarmaca, en la provincia de Huancabamba.
El contrato comprendía la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y puesta en funcionamiento. Sin embargo, según la Fiscalía, se habría favorecido al contratista mediante la Adenda N.° 10, lo que permitió un desembolso de S/ 815,198.42 por concepto de equipamiento biomédico que nunca ingresó a la entidad.
Las autoridades no descartan que existan más involucrados en esta presunta red de corrupción.