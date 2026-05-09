Yo Soy GRANDES BATALLAS: Gilberto Santa Rosa venció a DJ Bobo y continúa en competencia

Gilberto Santa Rosa logró mantenerse en competencia tras vencer a DJ Bobo en una nueva batalla.

DJ Bobo interpretó un tema en inglés, aunque recibió duras críticas por parte del jurado. “No te entendí en qué idioma cantaste… no bailaste al nivel del artista original”, comentaron, señalando problemas en la dicción, precisión y corporalidad del personaje.

En contraste, Gilberto Santa Rosa convenció con una presentación cargada de detalles actorales y dominio escénico. “Has agregado detalles en los gestos y la corporalidad que enriquecen muchísimo esta imitación”, destacaron sobre el consagrado.

Además, el jurado elogió su compromiso con el personaje. “Estás haciendo retos, gestos y cosas que agregan dificultad… tu determinación está ahí y eso se aplaude siempre”, señalaron.

Uno de los comentarios más contundentes llegó al final. “Estás en un nivel hiper consagrado… necesitas que te reten personas realmente a tu altura”, afirmaron antes de revelar la votación que le dio el triunfo al salsero.

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