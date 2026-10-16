PJ dictó 9 meses de prisión preventiva contra alias ‘Peter’ por asesinato de estudiante de psicología

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jaime Brian Laura Espinoza, alias ‘Peter’, investigado por el robo y asesinato de Flor Margarita Bolívar Pinares, una estudiante de Psicología. La joven de 20 años habría fallecido tras ser atacada con un arma blanca cuando intentaron arrebatarale su celular, en San Juan de Lurigancho.

El plazo de prisión se extenderá hasta el 8 de julio de 2027, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá determinar el establecimiento donde será recluido. La defensa de Laura Espinoza no apeló la decisión.

El investigado fue detenido en el distrito de Monsefú, en Chiclayo, luego de que las autoridades recibieran información sobre su posible paradero. Según las investigaciones, él se habría refugiado en una vivienda de sus familiares tras abandonar Lima. La intervención se produjo pese a la resistencia de los parientes del detenido.

Luis Doyler Revilla Plasencia, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo, explicó que la alerta sobre la ubicación del investigado fue comunicada por la División de Investigación Criminal (Divincri) de San Juan de Lurigancho, teniendo en cuenta que sobre él pesaba una orden de detención preliminar emitida por un juzgado de la capital.

CÁMARAS REGISTRARON EL ATAQUE CONTRA EL ESTUDIANTE

Flor Bolívar regresaba a su residencia después de asistir a clases en la Universidad César Vallejo cuando fue interceptada en la vía pública, después de las 9 de la noche.

Las cámaras de seguridad registraron el desplazamiento de un hombre que descendió de un mototaxi azul y que presuntamente la siguió antes de atacarla. Según la reconstrucción del caso, la estudiante recibió heridas mortales en el cuello tras resistirse al robo de su teléfono.

Luego de la agresión, la joven intentó pedir ayuda, pero cayó en el patio de una plazuela cercana, donde falleció. El delincuente habría escapado en el mismo mototaxi, conducido por un presunto cónplice.

INVESTIGACIONES Y PEDIDO DE JUSTICIA

Como parte de las pesquisas, las autoridades sostienen que el investigado habría trasladado el mototaxi a una cochera en el distrito de La Victoria para modificarlo y dificultar su identificación. Posteriormente, habría huido hacia el norte del país.

Los familiares de la estudiante cuestionaron la atención que recibió la joven tras el ataque. Una de sus hermanas acusó a los parientes del detenido de presuntamente encubrirlo y pidió cadena perpetua para él. En la plazuela donde falleció la estudiante, familiares y vecinos colocaron flores, velas y fotografías para recordarla.

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