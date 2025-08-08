PJ no dio prisión preventiva a alcalde de Medio Mundo tras agredir a su esposa

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura dictó comparecencia con restricciones contra Diego Cadillo Crisóstomo, alcalde del centro poblado de Medio Mundo, distrito de Végueta, investigado por agredir a su conviviente.

La Fiscalía había solicitado nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de feminicidio; sin embargo, el juez Jesús Maicol Asencios Solís consideró que no se configuraba este tipo penal.

De esta manera, Diego Cadillo afrontará el proceso en libertad, con una caución de S/ 6 mil y reglas de conducta: no acercarse a la víctima, familiares ni testigos, y acudir a todas las citaciones judiciales.

El fiscal apeló la resolución, que será revisada por la Sala de Apelaciones de Huaura, integrada por tres jueces superiores. Los videos de la agresión, ocurrida frente a la hija de la pareja de 3 años, fueron difundidos por diversos medios, causando indignación pública.

