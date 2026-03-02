Planta de Camisea detiene transporte de gas tras fuga con fuego en Cusco

Alrededor de las 11.00 a. m. del 1 de marzo, uno de los ductos que transportan gas en la Planta de Camisea, presentó una avería que terminó en una fuga acompañada de una deflagración en la estación de válvulas ubicadas en el kilómetro 43 (KP 43), en el distrito de Megantoni, provincia de la Convención, en Cusco. Ante la emergencia, la Transportadora de Gas del Perú (TGP), suspendió todas las actividades de transporte del combustible.

En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través del Viceministerio de Hidrocarburos, declaró que la emergencia por la deflagración durará hasta el 14 de marzo, medida que priorizará el suministro de gas para la ciudadanía y servicios esenciales en Lima y otras ciudades afectadas, así como también el transporte público.

El racionamiento de combustible no alcanza a los vehículos de carga y livianos (como taxis, mototaxis y coasters).

La resolución fue notificada también a empresas que podrían verse afectadas, como Pluspetrol, Gas Natural de Lima y Callao, Contugas, Gases del Pacífico, Petroperú, entre otros.

Por su lado, la TGP indicó que desplegó las medidas de seguridad necesarias para detener la fuga y garantizar la seguridad y vida de las personas cercanas al siniestro, la cual ya ha sido controlada. Actualmente trabajan para saber el origen del incidente.

VIDEO RECOMENDADO