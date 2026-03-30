PNP decomisa 128 paquetes de cocaína provenientes del VRAEM

La Policía Nacional del Perú detuvo a cuatro personas y decomisó un total de 128 paquetes de alcaloide de cocaína durante un operativo antidrogas realizado en horas de la madrugada, en la carretera Quillabamba–Cusco, a la altura del sector Huayracpunku, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba (Cusco).

La operación policial se inició tras información proporcionada por inteligencia policial, que advertía sobre el traslado de un cargamento de droga desde la zona del VRAEM hacia la ciudad del Cusco.

Como resultado de las acciones, se intervino en primer lugar un vehículo que cumplía funciones de “liebre” donde se encontraban Néstor H. A. (57) y Delfín M. H. (40). Posteriormente, se logró la intervención del vehículo principal; Clever G. R. (40) y Jhonathan M. H. (38).

Durante el registro vehicular de la unidad se hallaron tres sacos de polietileno conteniendo los paquetes tipo ladrillo, forrados con cinta de embalaje color amarillo. Al realizar la prueba de campo con reactivo químico, la sustancia extraída arrojó resultado positivo para alcaloide de cocaína.

Los detenidos y los vehículos quedaron en calidad de incautados y bajo custodia policial.

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