Intervienen a funcionarios en estado de ebriedad al interior de la Dirección Regional de Agricultura de Pasco

El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Pasco intervino a 14 funcionarios que se encontraban en aparente estado de ebriedad dentro de la Dirección Regional de Agricultura, lugar donde también se hallaron más de 10 botellas de Whisky.

En coordinación con el personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), el fiscal provincial Jaime Poma Cochachi acudió a la sede regional tras reportarse una denuncia sobre el uso irregular de ambientes del Estado para una celebración particular, presuntamente vinculada al cumpleaños del titular de la entidad estatal, lo que constituiría el delito de peculado de uso por la desviación de los fines institucionales de la sede.

Las autoridades identificaron a 14 personas, entre funcionarios de confianza incluyendo al asesor legal Cristhian A. R. E y otros. Varios de los intervenidos presentaban signos evidentes de haber ingerido alcohol al momento de la irrupción policial.

El fiscal señaló, que si bien los involucrados no fueron sorprendidos en su horario de oficina, este será materia de investigación y será determinado con las diligencias ya que representa un ‘bochornoso escándalo’ para la administración pública.

Director de la Dirección Regional de Agricultura de Pasco da sus descargos

Tras estallar el escándalo, el titular de la Dirección Regional de Agricultura de Pasco, Oscar Cervera, brindó declaraciones a un medio radial local intentando marcar distancia del operativo.

Según explicó, sólo se realizó un almuerzo por su cumpleaños en el auditorio durante el horario de refrigerio y dijo que él se retiró de la sede temprano, aunque las imágenes de la celebración en la dirección dice lo contrario.

