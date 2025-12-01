Policía arrolla a dos motociclistas: joven soldado muere y otro muchacho queda grave

Un policía protagonizó un grave accidente de tránsito en Chanchamayo, en la región Junín, que dejó un joven muerto y otro en estado crítico. El presunto responsable es el suboficial Víctor Hugo Benito Ruiz, de 26 años, quien permanece detenido e investigado por homicidio culposo agravado.

Testigos afirmaron que manejaba en estado de ebriedad y lo identificaron como el conductor de la camioneta que intentó adelantar a una caravana motorizada, perdió el control e impactó a las motocicletas donde viajaban las víctimas.

Royer Ángel Arteaga Centeno, de 19 años de edad, murió la noche del domingo en la Clínica Internacional de Huancayo, dos días después del choque ocurrido el viernes 28 de noviembre en la carretera Marginal Pichanaki–La Merced. El joven, soldado del Ejército, estaba próximo a licenciarse en diciembre. Su acompañante, Ronaldino Ramos Herrera, también de 19 años, continúa en condición grave en el Hospital Julio C. Demarini de La Merced.

El impacto lanzó a los jóvenes contra el asfalto y luego bajo el vehículo, causándoles politraumatismos severos. Arteaga presentó fracturas en ambos brazos, en la muñeca y posible trauma abdominal cerrado. Fue estabilizado y trasladado a Huancayo, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo, dirigida por la fiscal Roxana Chauca Sánchez, reclasificó el caso de lesiones culposas a homicidio culposo agravado por conducción en estado de ebriedad, conforme al artículo 112° del Código Penal.

El acta policial detalla que testigos vieron al suboficial con “signos evidentes de haber ingerido alcohol” y que intentó negar que conducía la camioneta. Víctor Benito Ruiz, quien trabajaba en la comisaría de El Tambo, en Huancayo, sigue detenido en tanto continúan las investigaciones.

Además, mientras Ronaldino Ramos sigue hospitalizado con diagnóstico de politraumatismo contuso, la familia de Arteaga organizó su velorio y exige justicia.

