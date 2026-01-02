Puno: Huaicos bloquean varios tramos de la Carretera Interoceánica

En la selva de la provincia de Carabaya, distrito de San Gabán, región Puno, hay un bloqueo total de la Carretera Interoceánica debido a derrumbes ocurridos en varios puntos de esta importante vía de comunicación.

Asimismo, se conoció que hubo otro deslizamiento de tierras entre Challhuamayo y Tantamayo, el cual ocurrió en la zona de Cárcel Punco y Cuesta Blanca, restringiendo por completo el pase de vehículos. Estos permanecen varados en la zona desde hace varias horas.

Por si fuera poco, la lluvia persiste en el lugar y se estima que la vía seguirá cerrada hasta que se realicen trabajos de rehabilitación. Es decir, se espera que las autoridades puedan despejar la vía con maquinaria pesada.

Los más afectados son los transportistas y pasajeros, que estarán varados en esta carretera por varios días. Algunos de estos últimos, arriesgando sus vidas, deciden cruzar la zona bloqueada por los deslizamientos para intentar llegar a sus destinos.

VIDEO RECOMENDADO