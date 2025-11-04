Puno: hombre muere atropellado por varios vehículos en la carretera Juliaca – Huancané

Un trágico accidente ocurrió en la región Puno, donde un varón perdió la vida tras ser arrollado por varios vehículos en la carretera Juliaca – Huancané.

El lamentable hecho se registró alrededor de las 4:50 de la madrugada, a la altura del centro poblado Ayabacas, a unos 300 metros de la vía principal.

De acuerdo con la información policial, el cuerpo de la víctima fue encontrado mutilado e irreconocible, por lo que hasta el momento no ha podido ser identificado. Se presume que el hombre fue embestido por más de un vehículo, cuyos conductores siguieron su camino sin detenerse.

Las autoridades locales y peritos de tránsito llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.