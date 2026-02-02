Ríos Pisco y Cañete alcanzan nivel rojo y activan alerta por posibles desbordes

Las fuertes lluvias continúan en varias regiones del país y el peligro de desborde e inundaciones en diferentes ríos asoma. El caudal de algunos, como el río Pisco, ya alcanzó el umbral hidrológico rojo, según el COEN.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) precisó que durante la madrugada del 2 de febrero el río Pisco registró un incremento en su caudal de 272.3 metros cúbicos por segundo, en la estación hidrológica Letrayoc, en la provincia de Pisco.

Las zonas que podrían resultar afectadas de darse el desborde del afluente serían los centros poblados de Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica, Pariahuana Alto, Parihuana Bajo, Chanchamayo, Casa Blanca y Letrayoc.

🔴El río #Pisco (Ica) hoy lunes 2 de febrero registra un caudal de 272.3 m³/s a las 04:00 h, en la estación hidrológica Letrayoc, ubicándose en el umbral rojo. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya… pic.twitter.com/VsJBjZHGQE — COEN – INDECI (@COENPeru) February 2, 2026

Un panorama similar sucede con el río Cañete, en la región Lima. Según informa el reporte del COEN, el umbral hidrológico alcanzó la categoría naranja, es decir, de riesgo alto, a media noche del 2 de febrero. El caudal presentó 180.33 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Socsi. Los potenciales centros poblados que podrían resultar afectados son Socsi, Pinta, El Monte y Santa Sofía.

🟠 El río #Cañete (Lima) hoy lunes 2 de febrero registra un caudal de 180.33 m³/s a las 00:00 h en la estación hidrológica Socsi, ubicándose en el umbral Naranja. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Socsi, Pinta, El Monte y Santa Sofía. El… pic.twitter.com/PLtn0cpduA — COEN – INDECI (@COENPeru) February 2, 2026

¿QUÉ SUCEDE EN OTRAS REGIONES?

En Cajamarca, el organismo indicó que el río Crisnejas registró 275.77 metros cúbicos por segundo, ubicándose también dentro del umbral hidrológico naranja. En este caso, los pueblos de Aguas Calientes, La Grama, Huayo, El Huayo, Carretas Olivo, Victoria y Santa Rosa podrían sufrir desbordes o inundaciones.

En el caso del río Marañón en Amazonas, COEN informó que alcanzó el 2 de febrero un nivel de 10.13 metros, por lo que se encuentra dentro del umbral naranja. Ante este incremento, se alertó sobre el peligro potencial al centro poblado de El Muyo.

Finalmente, señaló que el río Huallaga tuvo un nivel de 3.48 metros en la estación hidrológica Tingo María, ubicándose en el umbral Naranja. Entre las zonas que deben tomar medidas preventivas ante la intensidad de las lluvias están los poblados de Tingo María, Capitán Manuel Arellano (Afilador), Jacintillo, Mapresa, Naranjillo, Barbascal, Río Oro- Melitón Carbajal, Gervacio Santillana, Puente Prado, Puente Pérez y Las Palmas.

VIDEO RECOMENDADO