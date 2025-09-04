Ronderos castigan a funcionario de CORPAC por retrasos en obras del aeropuerto de Jaén

Un hecho insólito ocurrió en Jaén, región Cajamarca. Un grupo de ronderos castigó al gerente de Administración y Finanzas de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), José Luis López, debido a los constantes retrasos en la ejecución de la pista de aterrizaje del aeropuerto local.

La intervención se llevó a cabo en presencia del alcalde provincial, José Tapia, quien participó en la reunión junto a los manifestantes que exigían el cumplimiento de los plazos de la obra.

CORPAC RECHAZA LO SUCEDIDO EN JAÉN

A través de un comunicado oficial, CORPAC expresó su rechazo a lo ocurrido en las instalaciones del aeropuerto y calificó el hecho como un atentado contra la institucionalidad. La entidad precisó que los responsables deberán responder ante las autoridades competentes.

Asimismo, aseguró que los trabajos no se paralizarán y que la entrega de la pista de aterrizaje está programada para el 11 de septiembre, con el objetivo de reanudar los vuelos comerciales en la provincia.