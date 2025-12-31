Se eleva a 122 heridos el número de heridos tras choque de trenes en Cusco: 72 son turistas extranjeros

La congresista Ruth Luque dio a conocer el último reporte de víctimas que deja hasta el momento el choque de trenes de las empresas PerúRail e Inca Rail en la ruta ferroviaria entre Ollantaytambo y Machu Picchu, en Cusco.

A través de su cuenta en X, la parlamentaria de la Bancada Bloque Democrático Popular informó que se ha confirmado 122 personas heridas tras la colisión de las locomotoras. De los afectados, 72 son turistas extranjeros procedentes de Estados Unidos, Colombia, Suiza, Australia, China, España, entre otros.

Además, indicó que 101 ya fueron atendidos en clínicas privadas y 59 permanecen hospitalizadas, la mayoría se recupera favorablemente.

CRITICA AL PRESIDENTE JERI:

La legisladora por Cusco cuestionó al gobierno del presidente José Jerí y aseguró que el accidente ferroviario ha expuesto problemas mayores que se encuentran afectando el sistema de transporte y salud durante años en la ciudad incaica.

“En Machupicchu pueblo no tenemos un centro de salud adecuado. La supuesta nueva construcción de un hospital está sin concluirse”, señaló Ruth Luque en sus redes sociales.

La situación en #Machupicchu hasta el momento, informo: 122 personas heridas; de las cuales 101 fueron atendidas en clínicas privadas (Cima, Gold Medic, Mac Salud, Pardo, Peruano Suizo, Clinica 02) y 59 se encuentran hospitalizadas. 72 vienen de diversos países (EEUU, Colombia,… — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) December 31, 2025

