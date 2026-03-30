Semana Santa: turismo moverá más de s/900 millones pese al Niño Costero

A pesar de los efectos del Niño Costero y de las condiciones climáticas adversas en distintas regiones, durante Semana Santa se proyecta el desplazamiento de cerca de 1,9 millones de turistas a nivel nacional. Este flujo generaría un impacto económico aproximado de S/906 millones (US$ 220 millones), según el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes.

La presidenta del Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima, Marienela Mendoza, indicó que esta cifra implicaría un crecimiento de 10,3 % frente al año anterior. Según explicó, aunque existe mayor cautela al momento de planificar viajes, el interés por movilizarse en estas fechas se mantiene, sobre todo hacia destinos cercanos, bien conectados y con valor religioso.

Precisó que regiones como Piura, Tumbes, La Libertad y Cajamarca han registrado lluvias y otros eventos climáticos que han obligado a reprogramar viajes y han generado mayor precaución entre los visitantes. No obstante, aclaró que la demanda no se ha detenido, sino que se ha vuelto más selectiva, priorizando lugares con mejores condiciones.

¿CUÁNTO GASTARÁN?

El dinamismo económico de esta temporada estaría impulsado principalmente por un aumento en el gasto individual. Se estima que el ticket promedio alcance los S/450 por persona, un alza de 7,14 % respecto al 2025 (S/420), debido al encarecimiento de servicios turísticos como transporte y alimentación.

Mendoza señaló que factores como el impacto del Niño Costero y el incremento internacional de los combustibles, en un contexto de tensiones en Medio Oriente, vienen elevando los costos operativos del sector, lo que finalmente se refleja en los precios al consumidor.

DESTINOS CON MAYOR DEMANDA

Entre los lugares con mayor demanda destaca Ayacucho, reconocido por la magnitud de sus celebraciones religiosas, que cada año congregan a miles de visitantes. La ciudad cuenta con más de 30 iglesias, además de sitios arqueológicos y actividades culturales tradicionales.

También figuran Cusco, Arequipa e Ica, destinos que mantienen alta preferencia por su oferta cultural, gastronómica y su infraestructura turística, pese a haber sido afectados en algunos casos por lluvias e inundaciones.

En tanto, Lima y zonas cercanas continúan posicionándose como opciones para viajes cortos o decisiones de último momento, una tendencia que se refuerza ante la incertidumbre climática.

Finalmente, el gremio prevé un incremento en el consumo de actividades culturales, visitas a atractivos turísticos y compras en comercios locales, lo que contribuirá a dinamizar sectores como servicios y comercio en distintas regiones del país.

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